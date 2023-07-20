Американский сенат отклонил поправку об объявлении войны при нападении на членов НАТО

Американский сенат отклонил принятие поправки к проекту оборонного бюджета на 2024 год, которая требовала от конгресса США официального объявления войны в случае применения 5 статьи Устава НАТО, сообщает РИА Новости.

Против поправки проголосовали 83 сенатора, а поддержали ее лишь 16.

В статье 5 Устава НАТО говорится о необходимости коллективного ответа со стороны государств Североатлантического альянса в случае вооруженного нападения на одного из членов блока. Отклоненная поправка предусматривала, что конгресс должен был официально объявлять о вступлении США в войну еще до начала боевых действий американской армии.

Автор законодательной инициативы, сенатор Рэнд Пол заявил, что принятия поправки о необходимости объявления войны позволило бы избежать постоянного нарушения Конституции США.

Ранее сообщалось, что сенаторы от Демократической и Республиканской партий подготовили совместную инициативу, затрагивающую возможности президентов США в рамках Североатлантического альянса. Законодатели предлагают лишить глав Белого дома права на выход из организации без согласования подобного решения с конгрессом.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».