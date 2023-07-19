Канцелярия президента ЮАР сделала заявление по визиту Путина на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин «по обоюдному согласию» не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. Об этом сообщается на сайте канцелярии президента ЮАР Сирила Рамафосы.

По информации офиса южноафриканского лидера, Российскую Федерацию на мероприятии представит глава МИД России.

«РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров», — указывается в заявлении.

На саммите будут присутствовать лидеры Китайской Народной Республики, Бразилии, Индии и ЮАР.

Президент Рамафоса выразил уверенность, что саммит пройдет успешно. Он также призвал республику оказать необходимое гостеприимство многочисленным делегатам, которые прибудут из различных частей земного шара.

19 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, отвечая на вопрос о ситуации с ордером МУС в преддверии саммита БРИКС, что «в этом мире всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства».

Ранее президент ЮАР Рамафоса сравнил возможный арест Путина МУС в Претории с объявлением войны.