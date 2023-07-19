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В Евросоюзе оценили шансы Турции стать членом объединения в следующем году

Представитель ЕС Стано заявил, что Турция не сможет стать членом ЕС в 2024 году

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Global Look Press

Турция не станет членом Европейского союза в 2024 году, объединение пока не готово предоставить Анкаре даже безвизовый режим. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано газете «Известия».

Процесс присоединения к Евросоюзу, сказал Стано, говоря о перспективах Турции, занимает годы, а не часы.

Он также подчеркнул, что решение о либерализации визового режима принимается членами ЕС после того, как страна, намеревающаяся получить данный статус, выполнит все необходимые критерии, которые включают права человека и политические свободы.

Как заявил изданию депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, он не видит смысла в возобновлении переговоров с Анкарой.

При этом газета отмечает, что тема членства Турции будет обсуждена. По данным турецкой газеты Hürriyet, первые сигналы о направлении развития данного вопроса будут даны на встрече глав МИД стран ЕС 20 июля.

Заявку на вступление в ЕС Турция направила еще в 1987 году, статус кандидата ей присвоили в 1999 году. К 2005 году стороны официально начали переговоры о статусе Анкары, однако процесс несколько раз прерывался на фоне разногласий. С 2016 года переговорный процесс был возобновлен, в частности, из-за помощи Турции по выходу Европы из миграционного кризиса за счет удержания потока беженцев на своей территории, однако за последние семь лет Анкаре так и не удалось завершить переговоры.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара собирается оживить процесс евроинтеграции республики.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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