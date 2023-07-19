В Лондоне заявили, что «неопытность» КНР в дипломатии и военных делах вызывает опасения

Министр обороны Великобритании Бенн Уоллес заявил, что отсутствие опыта у Китая в дипломатических и военной сферах вызывает опасения у Лондона. Об этом сообщает британское интернет-издание Independent.

Выступая на конференции, организованной институтом бывшего британского премьера Тони Блэра, Уоллес сказал, что в отношении Китая необходимо больше всего беспокоиться по поводу неопытности Пекина в военном деле и дипломатии.

На взгляд министра, отсутствие опыта у китайских властей может привести к просчетам. Он высказал мнение, что Западу следует сформулировать политический план для выстраивания отношений с Китаем.

Ранее Уоллес заявил, что администрация президента США Джо Байдена отказалась утвердить его на посту генерального секретаря НАТО, поскольку хотела видеть в этой роли более статусного политического деятеля.

Он подчеркнул, что никогда не планировал становиться генсеком альянса, а хотел продолжать работать в Минобороны Великобритании.

По словам Уоллеса, предполагалось, что следующим генсеком Североатлантического альянса станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который в начале 2023 года дал понять, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.