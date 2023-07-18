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Власти Австрии призвали разблокировать Лачинский коридор

Глава МИД Австрии Шалленберг призвал прекратить блокаду Лачинского коридора

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Imago/Martin Juen/Global Look Press

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил после встречи с коллегой из Армении Араратом Мирзояном, что необходимо прекратить блокаду Лачинского коридора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Остается еще много открытых вопросов, требующих обсуждения. Среди них гуманитарный, вызывающий у нас большую озабоченность — а именно блокада Лачинского коридора. Эта блокада должна прекратиться», — сказал министр.

До этого заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что РФ с уважением относится к территориальной целостности Азербайджана. В МИД добавили, что это не отменяет задачи разрешения армяно-азербайджанского конфликта и обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.

При этом МИД Азербайджана выражал недоумение в ответ на призыв МИД России разблокировать Лачинский коридор.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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