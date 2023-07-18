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Генсек ООН изучит все способы обеспечить сельхозэкспорт из России и с Украины

ООН: генсек Гутерриш изучит все способы обеспечить сельхозэкспорт из России и с Украины

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга заявил, что Антониу Гутерриш изучит все возможные варианты обеспечить экспорт сельскохозяйственных товаров из России и с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

До этого американское государственное агентство по международному развитию USAID сообщило, что США выделят агросектору Украины $250 млн после выхода РФ из зерновой сделки. Такое решение огласила глава USAID Саманта Пауэр. Средства будут выделены Украине в рамках Инициативы по устойчивости сельского хозяйства — Украина (AGRI-Украина). Вместе с новыми средствами бюджет инициативы вырос в 3,5 раза и составил $350 млн.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта 2023 года. В МИД России не раз отмечали, что «предложенный генсеком ООН Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договоренностей не работает».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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