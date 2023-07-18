Песков оценил противоречивые заявления Киева об атаке на Крымский мост

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал противоречивые заявления украинской стороны об атаке на Крымский мост.

»Москве с самого начала было понятно, и нет никаких сомнений, что это террористическая акция, организованная киевским режимом», — заявил он.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ушел от ответа на вопрос журналистов, стоит ли Киев за атакой на Крымский мост, при этом заявил, что по нему снабжается российская группировка. По его словам, все, что он узнал о случившемся — «из заголовков».

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, атаку на мост совершили два надводных беспилотника. НАК обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Два человека погибли, пострадала несовершеннолетняя.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт был «бессмысленным», а с военной точки зрения мост, по его словам, «не имел никакого значения». Он добавил, что Москва подготовит Киеву ответ по линии Министерства обороны РФ и ждет от ведомства соответствующих предложений.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.