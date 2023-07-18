Песков оценил идею продолжить зерновую сделку без участия РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею Украины продолжить зерновую сделку с Турцией и ООН без участия Москвы.

«Здесь вопрос, который нуждается в комментариях со стороны военных. Речь идет о зоне приближенных военных действий. Без гарантий безопасности есть риски. Здесь мы не можем сказать насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать», — заявил Песков.

Он отметил, что «эта зона используется Киевом в боевых целях».

17 июля в Кремле заявили, что действие зерновой сделки фактически приостановлено. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка «ушла в историю».

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России при поддержке Турции и ООН.

Также накануне сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке срочные консультации по дальнейшим шагам в связи с прекращениям действия зерновой сделки.

В ЕС и США выступили за скорейшее возобновление зерновой сделки.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.