Произошли подвижки в деле о краже имущества Чубайса

Уголовное дело о краже имущества у бывшего генерального директора компании «Роснано» Анатолия Чубайса было возвращено Московским городским судом обратно в Хамовнический суд Москвы для нового рассмотрения. Основным фигурантом дела является Илья Сучков, бывший деловой партнер Чубайса. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых, пишет ТАСС.

Решение Хамовнического суда Москвы об изменении подсудности и направлении дела в Замоскворецкий суд было отменено Московским городским судом, который решил вернуть дело в Хамовнический суд для продолжения судебного разбирательства на предыдущей стадии.

Адвокаты обвиняемых не согласны с решением Московского городского суда и заявили о намерении обжаловать его в кассационной инстанции.

В феврале Хамовнический суд Москвы отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий фигурантам уголовного дела о краже имущества на 70 млн руб. у бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса.

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году. Тогда Чубайс заявил о краже имущества из ЖК в деревне Переделки в Одинцовском районе. В ходе рассмотрения дела сумма ущерба снизилась с 3 млрд до 70 млн руб.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.