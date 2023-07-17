Блинкен отреагировал на теракт на Крымском мосту

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации вокруг теракта на Крымском мосту. Об этом он сообщил на брифинге, передает Reuters.

Он отметил, что Украина сама определяет тактику ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что американский спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц.

Компания опубликовала снимки моста от 20 июня и 12 июля.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».