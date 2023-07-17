Замглавы МИД России провел переговоры с послом Азербайджана

Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил на встрече с послом Азербайджана Поладом Бюльбюльоглы ситуацию на Южном Кавказе и примирение Баку и Еревана. Об этом говорится на сайте министерства.

«В ходе беседы обсуждены ситуация на Южном Кавказе, процесс примирения Баку и Еревана», — сказано в сообщении.

До этого Министерство иностранных дел России выступило с призывом к Азербайджану и Армении срочно принять меры по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В заявлении МИД отмечается, что необходимо немедленно начать подготовку мирного договора между Баку и Ереваном, а также следует срочно разблокировать Лачинский коридор и улучшить гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. Основой для мирного договора предлагается сделать трехсторонние договоренности, достигнутые при посредничестве РФ.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.