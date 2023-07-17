«Прохладное» отношение Запада к беспокойствам Украины по вопросу вступления в НАТО демонстрирует уровень недоверия к республике и нежелание быть втянутым в конфликт против России. Об этом пишет обозреватель Цзян Фэн в статье для китайского издания Global Times.

Лидеры стран НАТО 12 июля по итогам саммита утвердили пакет многолетней поддержки Украины. Как рассказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пакет состоит из плана многолетней поддержки для достижения совместимости государства с организацией, создание Совета НАТО — Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба впоследствии пожаловался на то, что украинское правительство даже не было осведомлено об условиях вступления и, что Альянс не обговорил вопрос заранее.

«Это означает, что Киев не имеет права участвовать в обсуждении такого «большого события», как членство государства в блоке», — говорится в статье Global Times.

По мнению Цзян Фэн, НАТО делает все возможное, чтобы ограничить размах боевых действий на территории Украины, и отказывает ей в членстве, чтобы «не платить за это кровавую цену».

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.