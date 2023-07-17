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Глава МИД Турции обсудит с Лавровым зерновую сделку

Эрдоган: глава МИД Турции Фидан обсудит с российским коллегой Лавровым зерновую сделку

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Depositphotos

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит зерновую сделку с коллегой из России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента Турции, зерновая сделка «вошла в историю в качестве дипломатического успеха» и турецкая сторона «до последнего момента» предпринимала усилия по ее «спасению».

До этого в кабмине ФРГ обратились к Москве с призывом продолжить выполнение зерновой сделки. Известно, что Германия учла решение Москвы прекратить зерновую сделку. Берлин предложил Москве продлить выполнение условий на более длительный срок.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).

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