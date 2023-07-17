Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган надеется на переговоры с Путиным по продлению зерновой сделки

Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным по зерновой сделке в августе

close
100%
Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным по продлению зерновой сделки после возращения из своего турне по странам Персидского залива в августе, передает РИА Новости.

По его словам, Турция до последнего момента предпринимала усилия по продлению договоренностей.

Эрдоган выразил уверенность в том, что несмотря на сегодняшние заявления российской стороны, Путин желает продолжить реализацию инициативы.

«Надеюсь, что выдастся шанс обсудить этот вопрос и многие другие при личной встрече с Путиным в августе в нашей стране», — сказал он журналистам перед вылетом в турне.

Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что прекращение действия зерновой сделки полностью лежит на совести Запада.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности фактически прекратили свое действие.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях