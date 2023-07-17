Эрдоган надеется на переговоры с Путиным по продлению зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным по продлению зерновой сделки после возращения из своего турне по странам Персидского залива в августе, передает РИА Новости.

По его словам, Турция до последнего момента предпринимала усилия по продлению договоренностей.

Эрдоган выразил уверенность в том, что несмотря на сегодняшние заявления российской стороны, Путин желает продолжить реализацию инициативы.

«Надеюсь, что выдастся шанс обсудить этот вопрос и многие другие при личной встрече с Путиным в августе в нашей стране», — сказал он журналистам перед вылетом в турне.

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