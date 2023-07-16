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В Турции рассказали, когда могут принять решение по продлению зерновой сделки

ТАСС: решение по продлению зерновой сделки примут в последний момент

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Lucio Tavora/Global Look Press

Решение по продлению зерновой сделки будет приниматься в самый последний момент, такой вариант возможен при достижении сторонами компромиссов, однако пока о каких-либо договоренностях информации нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

«Очевидно, что решение будет приниматься в самый последний момент и оно будет возможно, если Россия посчитает продление сделки целесообразным», — сказал он.

По его словам, последние заявления Москвы показывают, что она настроена решительно, поэтому чтобы заставить ее изменить свою позицию, нужны аргументы и компромиссы, которых в данный момент нет.

Анкара за оставшееся до истечения срока сделки время будет принимать усилия по ее пролонгации, однако должна быть готова к отказу России от участия в черноморской инициативе, считает турецкий источник ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин указал на сохранение препятствий для российского экспорта, которые должны были быть сняты в случае выполнения всех условий зерновой сделки.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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