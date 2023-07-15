В МИД прокомментировали сообщения о покушении на Симоньян и Собчак

Министерство иностранных дел России прокомментировало информацию о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала неонацистов, которые намеревались совершить покушения на журналисток Ксению Собчак и Маргариту Симоньян.

«Речь идет об очередной попытке террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом, который тщательно опекается западными кураторами», — говорится в сообщении.

15 июля стало известно, что ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак. По данным службы, преступления готовились по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые следили за журналистками по адресам работы и проживания.

Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала информацию о предотвращении на нее покушения со стороны спецслужб Украины словами «работаем, братья!».

Ранее Симоньян заявила, что на ее имя на работу пришла бандероль со следами взрывчатки.