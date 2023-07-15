Генеральное консульство России открылось в Пхукете

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии официального открытия генерального консульства Российской Федерации в таиландском курортном городе Пхукет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дипломат заявил о наметившейся «устойчивой тенденции к росту туристического потока из России в Таиланд» после возобновления авиасообщения. По мнению Лаврова, число россиян, посещающих Таиланд, будет только расти. Он сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Таиланда шаги, которые нужно предпринять, чтобы карты российской платежной системы «Мир» можно было использовать здесь без каких-либо проблем.

«Это придаст дополнительный импульс увеличению туристического потока », — подчеркнул Лавров.

Российский министр назвал открытие генконсульства России на острове «очень важным, но не последним шагом по расширению дипломатического присутствия в странах Юго-Восточной Азии». Глава российского МИД также указал, что Таиланд создает хорошие условия для проживающих в нем граждан России.

«Приятно ощущать, что культура, наши традиции — песни, танцы — востребованы. И я очень рад, что Таиланд — это одна из тех стран, где, как я понимаю, создаются хорошие условия для наших соотечественников, — сказал он.

При этом дипломат отметил, что порой случаются неизбежные ситуации, когда необходимо «выручать людей из довольно непростого положения».

«Для этой цели это прекрасное здание населено квалифицированными людьми», — добавил она на встрече с соотечественниками в генконсульстве РФ в Пхукете.

В конце июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге откроется генконсульство Белоруссии.

Ранее в Финляндии оценили закрытие генконсульства страны в Петербурге.