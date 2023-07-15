Суд в Москве рассматривает арест фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак

Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте подозреваемых в подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как сообщили агентству, фигуранты уже прибыли в суд, в отношении них получены необходимые материалы, дело рассматривается.

15 июля Федеральная служба безопасности России сообщила, что предотвратила убийства Симоньян и Собчак, которые готовились по заданию Службы безопасности Украины. 14 июля в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», следившие за главредом и журналисткой по адресам работы и проживания.

Позже Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала информацию ФСБ словами «работаем, братья!».

Ранее задержанный за подготовку к покушению на главу Крыма Сергея Аксенова дал признательные показания.