Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Переговоры состоялись по инициативе главы Южной Африки.

«Сирил Рамафоса поблагодарил за теплый прием и конструктивную беседу о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в ходе июньского визита в Санкт-Петербург лидеров и представителей ряда африканских государств», — говорится в сообщении.

В Кремле указали, что рассмотрение африканской мирной инициативы по Украине будет продолжено в ходе саммита Россия — Африка 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Также Рамафоса проинформировал Путина о подготовке к новому саммиту БРИКС, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге.

Ранее стало известно, что главы африканской мирной миссии по Украине, в которую входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР, рассчитывают встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге до открытия или во время саммита Россия — Африка.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.