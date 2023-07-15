Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Путин и президент ЮАР Рамафоса по телефону обсудили африканскую мирную инициативу

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Переговоры состоялись по инициативе главы Южной Африки.

«Сирил Рамафоса поблагодарил за теплый прием и конструктивную беседу о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в ходе июньского визита в Санкт-Петербург лидеров и представителей ряда африканских государств», — говорится в сообщении.

В Кремле указали, что рассмотрение африканской мирной инициативы по Украине будет продолжено в ходе саммита Россия — Африка 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Также Рамафоса проинформировал Путина о подготовке к новому саммиту БРИКС, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге.

Ранее стало известно, что главы африканской мирной миссии по Украине, в которую входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР, рассчитывают встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге до открытия или во время саммита Россия — Африка.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях