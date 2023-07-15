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В Италии выбрали преемника Берлускони

Глава МИД Италии Таяни возглавил партию Берлускони «Вперед, Италия»

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Roberto Monaldo/Global Look Press

Вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни единогласно утвержден главой партии «Вперед, Италия», лидером и основателем которой был экс-премьер страны Сильвио Берлускони, пишет Corriere della sera. По информации издания, в память о политике партия откажется от титула «президент» для нового руководителя политической силы, отныне основная должность будет называться «национальный секретарь».

«Я считаю, что у «Вперед, Италии» больше никогда не будет президента, и по этой причине я предлагаю национальному совету заменить слово «президент» словом «национальный секретарь» в каждой статье, которая предусматривает это. Потому что президент один, других нет», — заявил Таяни.

Как отмечает Corriere della sera, в партии также решили официально признать роль и имя Сильвио Берлускони в уставе «Вперед, Италия», что единогласно поддержали все члены политической силы. При этом Таяни уже пообещал, что продолжит генеральную линию Берлускони, как новый лидер партии.

Берлускони страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза. Четырежды возглавлявший правительство Италии политик скончался 12 июня в больнице, куда он был госпитализирован 9 июня. Он ушел из жизни на 87-м году жизни. Церемония прощания с Берлускони состоялась 14 июня в Милане, затем тело было кремировано. С понедельника флаги на всех государственных учреждениях Италии и Евросоюза приспущены. 14 июня в Италии объявили национальным днем траура. По разным оценкам, в самом соборе на церемонии прощания находится до 2 тыс. человек, на площади – 20 тыс.

Ранее президент России Владимир Путин почтил память Берлускони минутой молчания на ПМЭФ.

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