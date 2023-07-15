Медведев предложил Джонсону лечиться после слов об Украине

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил направить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в психиатрическую больницу после его слов о необходимости «без условий» принять Украину в НАТО.

«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую», — написал экс-президент России в своем Telegram-канале.

В связи с призывом Джонсона чиновник процитировал стихотворение Владимира Высоцкого про сумасшедшего, который «то плакал, то смеялся».

Статья Джонсона с призывом принять Украину в НАТО появилась в Daily Mail. Экс-премьер написал, что страны Североатлантического альянса должны были продемонстрировать, что признают «безмерность украинской жертвы и обязательства, которые она накладывает на Запад».

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.