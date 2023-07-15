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В МИД Китая призвали перестать «бряцать оружием» в Южно-Китайском море

Китайский дипломат Ван И призвал страны не «бряцать оружием» в Южно-Китайском море

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И призвал страны за пределами региона перестать направлять в Южно-Китайское море боевые корабли и самолеты, передает РИА Новости.

В ходе выступления на встрече министров иностранных дел по вопросам восточноазиатского сотрудничества Ван И заявил, что другие государства должны забыть о попытках провоцировать противостояние между странами региона и не пытаться своими действиями добиваться геополитических интересов, но, напротив, постараться поддержать региональную стабильность.

«Не нужно вновь направлять сюда столько передовых кораблей и самолетов, чтобы бряцать оружием», — сказал Ван И.

3 июня сообщалось, что китайский военный корабль и эсминец ВМС США сблизились в Тайваньском проливе, что чуть не привело к столкновению.

Спустя два дня официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что маневр корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи американского эсминца был необходимой и законной мерой против провокации США.

Ранее сообщалось, что на Тайване зафиксировали самолеты армии Китая возле острова.

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