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Глава МИД КНР призвал британского коллегу объединиться для решения глобальных проблем

Глава МИД КНР Ван И призвал британского коллегу объединиться для ответа глобальным вызовам

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Bernadett Szabo/Reuters

Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И встретился на полях мероприятий по линии АСЕАН с коллегой из Великобритании Джеймсом Клеверли (главой МИД) и заявил, что две страны должны объединить усилия для преодоления глобальных вызовов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай и Великобритания, будучи постоянными членами СБ ООН, несут общую ответственность за поддержание мира и стабильности во всем мире, стороны должны продемонстрировать свою ответственность крупных стран и объединить усилия для преодоления глобальных вызовов», — сказал китайский дипломат.

По его словам, Китай готов поддерживать стратегическое сотрудничество с британской стороной и укреплять взаимное доверие.

До этого представитель посольства Китая в Британии заявил, что встреча замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Тома Тугендхата с министром цифровых технологий Тайваня Одри Тан является нарушением норм международных отношений со стороны Лондона.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).

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