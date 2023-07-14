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Военный эксперт предрек скорое разрушение военной машины Украины

Военный эксперт Рожин: России остается шаг до победы

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военный потенциал Киева почти утрачен, России остается шаг до победы. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он отметил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчивается живая сила. Кроме того, по его словам, уровень личного состава там неуклонно падает.

«По всей стране мы видим огромный рост кладбищ. США пытаются кровью максимально затянуть конфликт, но это может продолжаться лишь определенное время. В какой-то момент может произойти банальный слом системы, потому что людей-то надо откуда-то брать на фронт. Но даже повальная мобилизация способна лишь в ограниченном масштабе давать человеческий ресурс», — сказал Рожин.

Он добавил, что 10-20 тысяч наемников в рядах ВСУ позволяют лишь частично закрыть потребности в живой силе. При этом чтобы наступать, нужны сотни тысяч солдат.

Также, по мнению Рожина, никакой сделки России и Запада по Украине не будет, Москве необходимо готовиться к жесткому сценарию.

Ранее в США выступили против запрета на передачу Украине кассетных боеприпасов.

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