Военный эксперт рассказал, какой будет обстановка в мире после окончания СВО

Специальная военная операция на Украине закончится, но это не означает, что наступит мир. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его мнению, «холодная война» между Россией и Западом может растянуться на десятилетия.

«Даже когда спецоперация России закончится, когда утихнет горячая фаза, «холодная война» Запада против России не прекратится. Она будет идти на каких-то украинских территориях и в других регионах мира — в СНГ, в Африке, на Ближнем Востоке. То есть, по сути, везде, где наши интересы будут пересекаться с интересами наших врагов», — предположил Рожин.

Он добавил, что конфликт на Украине — это лишь часть глобального противостояния, которое может затронуть и будущие поколения.

Накануне Рожин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), кроме подготовки к наступлению, также усиленно готовятся и к обороне. В своем Telegram-канале он опубликовал несколько спутниковых снимков украинских укреплений.

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