Приглашение Зеленского на саммит ЕС-СЕЛАК привело к скандалу

Премьер-министр Испании Педро Санчес безрассудно пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на июльский саммит Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе, чем вызвал дипломатический конфликт среди стран – участниц мероприятия, пишет ABC. По данным издания, испанский политик позвал президента Украины без консультаций с другими сторонами, что спровоцировало скандал.

«За четыре дня [17-18 июля] до старта саммит между Европейским союзом и Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) так и не смог согласовать совместную декларацию, несмотря на то что уже известно, что она будет «очень краткой», — говорится в тексте.

Как отмечает ABC, проблемы с итоговым заявлением, в частности, связаны с реакцией на действия Санчеса. Издание добавляет, что визит Зеленского вызвал критику некоторых латиноамериканских государств, нежелающих занимать чью-либо сторону в конфликте на Украине.

Источники газеты утверждают, что Испания продолжает попытки привлечь президента Украины к мероприятию, несмотря на блокировку такого решения другими странами. ABC подчеркивает, что в итоге саммит ЕС-СЕЛАК рискует оказаться крайне малозначительным форумом.

Ранее Зеленского не стали приглашать на саммит G20 в Индии.