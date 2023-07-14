Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Приглашение Зеленского на саммит ЕС-СЕЛАК привело к скандалу

ABC: премьер Испании Санчес спровоцировал скандал, позвав Зеленского на саммит ЕС-СЕЛАК

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Премьер-министр Испании Педро Санчес безрассудно пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на июльский саммит Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе, чем вызвал дипломатический конфликт среди стран – участниц мероприятия, пишет ABC. По данным издания, испанский политик позвал президента Украины без консультаций с другими сторонами, что спровоцировало скандал.

«За четыре дня [17-18 июля] до старта саммит между Европейским союзом и Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) так и не смог согласовать совместную декларацию, несмотря на то что уже известно, что она будет «очень краткой», — говорится в тексте.

Как отмечает ABC, проблемы с итоговым заявлением, в частности, связаны с реакцией на действия Санчеса. Издание добавляет, что визит Зеленского вызвал критику некоторых латиноамериканских государств, нежелающих занимать чью-либо сторону в конфликте на Украине.

Источники газеты утверждают, что Испания продолжает попытки привлечь президента Украины к мероприятию, несмотря на блокировку такого решения другими странами. ABC подчеркивает, что в итоге саммит ЕС-СЕЛАК рискует оказаться крайне малозначительным форумом.

Ранее Зеленского не стали приглашать на саммит G20 в Индии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях