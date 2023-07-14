В МИД прокомментировали данные о падении ракеты КНДР в экономической зоне РФ

Данных, которые подтверждали бы информацию о том, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России, пока нет. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Северная Корея и Россия эту информацию не комментировали.

«Во-первых, на данный момент подтверждающих данных о падении в нашей исключительной экономической зоне нет», — написала Захарова.

По ее словам, появление у ООН возможности оперативно определять направление полета ракет обнадеживает, и российская сторона надеется вскоре получить «долгожданный ответ на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС».

До этого помощник генсека ООН Халед Хиар на заседании Совета Безопасности организации заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета КНДР упала в море в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненных в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.