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В МИД прокомментировали данные о падении ракеты КНДР в экономической зоне РФ

Захарова заявила, что информации о падении ракеты КНДР в экономической зоне РФ пока нет

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MFA Russia/Global Look Press

Данных, которые подтверждали бы информацию о том, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России, пока нет. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Северная Корея и Россия эту информацию не комментировали.

«Во-первых, на данный момент подтверждающих данных о падении в нашей исключительной экономической зоне нет», — написала Захарова.

По ее словам, появление у ООН возможности оперативно определять направление полета ракет обнадеживает, и российская сторона надеется вскоре получить «долгожданный ответ на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС».

До этого помощник генсека ООН Халед Хиар на заседании Совета Безопасности организации заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета КНДР упала в море в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненных в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.

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