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NYT: Зеленский угрожал не прийти на первое заседание НАТО

NYT сообщила об угрозах Зеленского пропустить первое заседание Совета Украина – НАТО

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Ints Kalnins/Reuters

Согласно сообщению американской газеты The New York Times, президент Украины Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета УкраинаНАТО. Хотя в последующие дни он смягчил свои публичные высказывания, но во вторник вечером Зеленский высказался ультимативно.

В статье также говорится, что результаты встречи не устроили не только украинского президента. Опытный дипломат и бывший посол США в Германии Джон Корнблюм описал коммюнике как путаное и слабое.

Сам Зеленский, после встречи с представителями НАТО в Вильнюсе 12 июля, назвал итоги визита хорошими, хотя признал, что они могли быть идеальными, если бы Украина получила приглашение вступить в альянс.

На первый день саммита, 11 июля, страны — члены НАТО решили, что Украина будет приглашена в альянс, когда выполнит необходимые условия для вступления. Зеленский отметил, что было бы абсурдным, если бы НАТО не объявило о готовности принять Украину в свой состав.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании Совета Украина – НАТО.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Зеленский заявил, что фактически Украина уже является частью НАТО и соответствует стандартам альянса.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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