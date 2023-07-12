В Совфеде назвали цирком происходящее на саммите НАТО

Все происходящее на саммите НАТО в Вильнюсе, включая обсуждение необходимости выполнения Киевом условий для вступления в блок — ни что иное, как цирк. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что при желании Вашингтона, все поддержали бы инициативу о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу.

«Все разговоры про необходимость выполнения Украиной условий для вступления в НАТО и разговоры о необходимости согласия всех стран на членство Киева в Альянсе — это цирк. Потому что по первой же команде из Вашингтона все сразу бы стали за вступление Украины в НАТО», — сказал Джабаров.

Он добавил, что в США прекрасно понимают, что вступление Украины в НАТО будет означать открытое противостояние блока с Россией.

Ранее сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что Запад обращается с Украиной, как «хозяин с прислугой». По его мнению, Североатлантический альянс никогда не признает Киев полноценным членом НАТО.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что власти страны осознают невозможность вступления ее в блок до завершения конфликта.