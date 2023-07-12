Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде назвали цирком происходящее на саммите НАТО

Сенатор Джабаров назвал цирком происходящее на саммите НАТО

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Все происходящее на саммите НАТО в Вильнюсе, включая обсуждение необходимости выполнения Киевом условий для вступления в блок — ни что иное, как цирк. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что при желании Вашингтона, все поддержали бы инициативу о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу.

«Все разговоры про необходимость выполнения Украиной условий для вступления в НАТО и разговоры о необходимости согласия всех стран на членство Киева в Альянсе — это цирк. Потому что по первой же команде из Вашингтона все сразу бы стали за вступление Украины в НАТО», — сказал Джабаров.

Он добавил, что в США прекрасно понимают, что вступление Украины в НАТО будет означать открытое противостояние блока с Россией.

Ранее сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что Запад обращается с Украиной, как «хозяин с прислугой». По его мнению, Североатлантический альянс никогда не признает Киев полноценным членом НАТО.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что власти страны осознают невозможность вступления ее в блок до завершения конфликта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях