В ЮАР потребовали опубликовать доклад о российском судне Lady R, которое заподозрили в перевозке оружия

Оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» потребовала от президента страны Сирила Рамапосы опубликовать результаты расследования по российскому судну Lady R. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

«Отчет должен быть обнародован, содержащаяся в нем секретная информация может быть соответствующим образом отредактирована», — говорится в сообщении.

В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил о том, что в начале декабря на военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне пришвартовалось российское судно, на которое якобы грузили оружие и боеприпасы, а затем корабль направился в Россию.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил независимую экспертную комиссию для расследования ситуации, создавшейся вокруг Lady R, которое находится под санкциями США. Комиссия должна подготовить и передать к середине июля доклад, который правительство ЮАР обязало засекретить.

В июне министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе в национальном парламенте заявила, что российское судно Lady R в минувшем декабре не брало на свой борт на базе ВМС какое-либо оружие, оно доставило в Южно-Африканскую Республику партию для ВС ЮАР, заказанную еще в 2018 году.

Позднее власти ЮАР заявили, что не намерены отказываться от решения засекретить доклад, посвященный заходу российского судна Lady R на базу ВМС ЮАР.

Ранее в США обвиняли Китай в поставках оружия России. В ответ на эти заявления МИД КНР указал на двойные стандарты США в вопросе поставок оружия и уважения суверенитета.