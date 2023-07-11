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В Венгрии сообщили о перспективах Украины в НАТО

МИД Венгрии: Украина не получит в Вильнюсе ни приглашения, ни графика вступления в НАТО

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Francisco Seco/AP

Украина не получит на саммите НАТО в Вильнюсе ни приглашения, ни графика возможного вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальных сетях.

«В Вильнюсе проходит исторический саммит НАТО, на котором нам, безусловно, удастся принять ответственное решение об отказе от эскалации войны. Украина не получит ни приглашения, ни графика возможного вступления», — сказано в сообщении.

11 июля министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что Украина не может сейчас стать членом НАТО.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо также сообщал, что Украина сможет стать членом НАТО при соответствии всем критериям альянса и согласии всех его государств-членов.

Как говорил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, Киев не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, однако ему будет направлен сигнал, что «двери альянса остаются открыты». По его словам, блок примет многолетнюю программу военной помощи Украине.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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