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Министр обороны Украины назвал главную цель своего прибытия на саммит НАТО

Глава Минобороны Украины Резников в Вильнюсе назвал членство в НАТО главной целью Киева

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Yves Herman/Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе, где заявил, что главная цель Киева — членство в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, что главная цель — это полноправное членство», — сказал он.

Резников также отметил, что прибыл на саммит блока для подписания меморандума об обучении пилотов для F-16.

11 июля министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что Украина не может сейчас стать членом НАТО.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо также сообщал, что Украина сможет стать членом НАТО при соответствии всем критериям альянса и согласии всех его государств-членов.

Как говорил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, Киев не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, однако ему будет направлен сигнал, что «двери альянса остаются открыты». По его словам, блок примет многолетнюю программу военной помощи Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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