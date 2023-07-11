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В Швеции ожидают ратификации заявки на вступление в НАТО «как можно скорее»

Bloomberg: Турция и Венгрия ратифицируют заявку Швеции на вступление в НАТО до осени

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём предполагает, что Турция и Венгрия ратифицируют заявку на вступление страны в НАТО в течение нескольких дней или недель до того, как их парламенты соберутся осенью. Об этом сообщает Bloomberg.

«У нас четкая договоренность о том, что это будет сделано как можно скорее, а как можно скорее, очевидно, не означает этой осенью», — сказал шведский дипломат.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что Турция согласилась на включение Швеции в военно-политический блок в ближайшее время.

Комментируя соответствующее решение, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ предпринимает адекватные заблаговременные меры в связи со вступлением в НАТО новых стран.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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