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Джон Бон Джови рассказал о свадьбе сына со звездой «Очень странных дел»

Певец Джон Бон Джови заявил, что его сын сыграл свадьбу в семейной обстановке

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Evan Agostini/AP

Рок-музыкант Джон Бон Джови в интервью телеканалу BCC на The One Show рассказал о свадьбе сына Джейка с актрисой Милли Бобби Браун.

«Они потрясающие, абсолютно фантастические! Это была маленькая семейная свадьба, невеста выглядела потрясающе, а Джейк был таким счастливым, насколько только это возможно!» — восхитился Бон Джови.

20-летняя актриса и 22-летний манекенщик заключили брак около недели назад. На церемонии присутствовали родители Милли и отец Джейка. По словам источников из окружения звездной пары, на мероприятии присутствовали самые близкие люди. Позднее Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови планируют устроить более масштабную и пышную свадьбу. Милли и Джейк начали встречаться в 2021 году, а обручились в 2023 году.

Недавно Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», рассказала, как ей сделал предложение Джейк Бон Джови.

«Мы идем в то же место, куда обычно ходим. Я такая: «Это скучно, давай пойдем в какое-нибудь новое место». Он такой: «Нет, мы должны пойти в это место. И там он дает мне ракушку, я переворачиваю ее, а там кольцо», — рассказывала Милли Бобби Браун.

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