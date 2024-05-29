Дибров рассказал о своих доходах

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил в шоу «Человек-невидимка», что у него нет дополнительных доходов.

Дибров уверил, что у него нет ни бизнеса, ни недвижимости.

«Я не экспортирую алюминий, не занимаюсь фастфудами и сушибарами имени меня, не шью одежду, не делаю парфюм, теперь еще и программу про миллионы не веду», — поделился телеведущий.

В мае 2023 года Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на Первом канале несколько лет.

Дибров призвал фанатов шоу «Кто хочет стать миллионером?» не критиковать новую ведущую Юлианну Караулову. Он считает, что со временем зрители привыкнут к артистке и начнут замечать в ней все больше новых достоинств.

В июне Дибров опроверг, что лишился большей части заработка после ухода из шоу «Кто хочет стать миллионером?». Телеведущий заявил, что не потерял «ни копейки» после того, как покинул проект.

В январе 2024 года Дибров стал ведущим шоу «Это нормально?» вместе с Ольгой Бузовой.

Ранее жена звезды «Слова пацана» пожаловалась, что ей приходится изображать счастливую мать.