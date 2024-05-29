Названо число пострадавших при взрыве газового баллона в Чебоксарах

Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в ресторане гостиницы «Волга Премиум» в Чебоксарах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, разорвавшийся баллон находился в помещении, где были гости заведения и его сотрудники.

До этого прокуратура Чувашии сообщала, что в гостинице Чебоксары произошел разрыв баллона, находящегося под давлением.

19 мая в Сергаче Нижегородской области произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали два человека. По имеющейся информации, двое мужчин получили ожоги 20-25% тела. Также пострадала кровля гаража.

11 мая в Новосибирске произошел взрыв на 14-м этаже жилого дома.

4 мая сообщалось, что крупный пожар произошел в московском автосервисе.

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