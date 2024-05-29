Российский удар по командному пункту ВСУ в Сумской области попал на видео

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в Telegram-канале видео, снятое в поселке Великая Писаревка, на котором российские военные наносят удар по командному пункту Вооруженных сил Украины в Сумской области.

Журналист рассказал, что российская разведка заметила, как украинские офицеры заходят в один из домов. К этому зданию был направлен беспилотник, который и нанес удар.

На кадрах запечатлен момент попадания российского беспилотника по дому. В результате удара загорелась крыша.

Еще один дрон поразил автомобиль одного из украинских военных.

До этого военные корреспонденты рассказали, что Вооруженные силы России ударили ракетами по Яворовскому полигону Вооруженных сил Украины в Львовской области, на котором находились иностранные инструкторы. Точное число пораженных иностранных военных неизвестно, однако речь может идти о сотне человек.

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