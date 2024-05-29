В Петербурге вынесли приговор мигранту за спонсирование террористов

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор Дилшоду Мардонову, который проходил по делу о спонсировании террористов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, Мардонов был приверженцем радикальных течений в исламе и решил помочь участникам незаконного вооруженного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад». Террористам, которые воюют в Сирии, подсудимый перевел из Петербурга 37 тыс. рублей.

В итоге военный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима.

До этого житель Сахалинской области получил 5,5 года колонии из-за радикальных комментариев в поддержку Украины в интернете. Следствие утверждало, что сахалинец регулярно размещал в интернете сообщения с призывами к терроризму и вооруженному мятежу с целью подрыва территориальной целостности России. Свою вину мужчина признал в ходе заседания.

Ранее в Москве арестовали предпринимателя за призывы к терроризму.