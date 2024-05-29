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В Британии допустили, что Украина сможет сопротивляться «всего несколько месяцев»

Telegraph: Зеленский понимает, что у Украины осталось мало времени

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина сможет оказывать сопротивление в конфликте с Россией еще, вероятно, всего несколько месяцев на фоне снижения заинтересованности стран Запада оказывать помощь ей. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Отмечается, команда президента Украины Владимира Зеленского «обеспокоена» тем, что «борьба Украины» перестанет быть темой первостепенной важности для политиков стран Запада, так как многие из них будут заняты выборами внутри своих стран.

«Зеленский, по-видимому, в курсе, что время для Украины на исходе», — говорится в статье.

Автор материала также добавляет, что по мере того, как президент России Владимир Путин «консолидирует свою силу, а Запад теряет интерес, все больше начинает казаться, что Украине осталось сопротивляться всего лишь несколько месяцев».

29 мая канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал страны Запада оказать Украине финансовую помощь, предоставив ей доступ к миллиардам долларов.

До этого председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский, оставшись у власти после истечения срока полномочий, совершил государственное преступление.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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