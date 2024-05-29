В Совфеде прокомментировали слова Трампа о бомбежках Москвы

Член Совета Федерации Сергей Перминов заявил, что слова кандидата на пост президента США о бомбежках Москвы нацелены на жертвователей на предвыборную кампанию и не имеют ничего общего с реальной политикой. Его слова приводит РИА Новости.

«Сложно комментировать подобного рода заявления, нацеленные на аудиторию жертвователей средств в республиканскую кассу. Финансовое шоу — одно, реальная политика — это другое», — сказал Перминов.

До этого кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп во время одного из мероприятий по сбору средств заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин в случае, если бы Россия вступила в конфликт с Украиной, а Китай напал на Тайвань во время его президентства.

В материале отмечается, что на мероприятиях по сбору средств Трамп часто касается тем, связанных с внешней политикой.

До этого Трамп заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике.

Ранее Трамп продал частный самолет, чтобы покрыть судебные расходы.