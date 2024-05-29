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Поставки черешни в Россию упали более чем вдвое

Россельхознадзор: импорт черешни в Россию с начала года сократился в 2,6 раза

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Pexels

За период с 1 января по 26 мая в Россию было ввезено 4,7 тыс. тонн черешни из-за рубежа. Объем импорта сократился в 2,6 раза год к году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Для сравнения: за аналогичный период 2023 года на российский рынок поступило 12,3 тыс. тонн импортной черешни.

Просадка наблюдается и в поставках других ягод. Так, по состоянию на 26 мая в Россию поступило 33,5 тыс. тонн клубники против 36,6 тыс. тонн годом ранее. Импорт земляники рухнул до 1,4 тыс. тонн с 5,4 тыс. тонн в 2023-м.

Между тем фиксируется рост импорта в РФ хурмы и питахайи. С начала года в страну было ввезено 34,4 тыс. тонн хурмы против 19,9 тыс. тонн за первые пять месяцев прошлого года. Поставки питахайи за период выросли до 5,7 тыс. тонн против 1,4 тыс. тонн годом ранее.

Цены на черешню в России выросли в 3-5 раз по сравнению с прошлым годом из-за экстремальной погоды в начале мая. Сейчас цена за килограмм ягоды российского производства в магазине стартует от 800 рублей.

Ранее мировые производители апельсинового сока столкнулись с кризисом из-за проблем с урожаем.

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