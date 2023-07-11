В МИД России высказались о согласии Турции на прием Швеции в НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в РФ всегда помнили, что Турция является членом Североатлантического альянса. Так она прокомментировала согласие республики на прием Швеции в организацию в беседе с RTVI.

«Судим по делам, делаем выводы», — сказала дипломат.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что Турция согласилась на включение Швеции в военно-политический блок в ближайшее время.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО, опасаясь «российской угрозы». Против их присоединения к альянсу выступила только Турция. В дальнейшем Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки ряд условий, при выполнении которых турецкая сторона даст свое согласие на членство в организации. Среди этих требований, в частности, была названа депортация сторонников признанной в Турции террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Финляндия вступила в НАТО 4 апреля, Швеция пока добивается этого.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.