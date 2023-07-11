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Flightradar24 зафиксировал «самолет Судного дня» США в Вильнюсе

Flightradar24: «самолет Судного дня» прилетел из США в Вильнюс, где пройдет саммит НАТО

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Boris Roessler/dpa/AP

В Вильнюсе, где будет проходить саммит НАТО, приземлился американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По информации ресурса, самолет вылетел днем 10 июля из города Кэмп-Спрингс в Мэриленде, где находится авиабаза США «Эндрюс», и ранним утром вторника приземлился в столице Литвы. В полете лайнер находился более девяти часов.

Воздушное судно Boeing E-4 Nightwatch называют самолетом «Судного дня», или «конца света», поскольку он предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. «Апокалиптические машины» могут находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек.

Boeing E-4B Nightwatch является модифицированной версией Boeing 747-200. По данным Business Insider, с 1970-х годов в США было создано четыре таких самолета.

В апреле издание The Drive писало, что перспективный американский самолет «судного дня», известный как E-XX, будет лишен связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) и стратегическими бомбардировщиками.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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