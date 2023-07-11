Большинство поляков против быстрого приема Украины в НАТО

Большинство жителей Польши скептически относятся к требованиям Украины позволить стране присоединиться к Североатлантическому альянсу в ближайшее время, пишет Rzeczpospolita. По опросу IBRiS, 47,7% респондентов выступили против ускоренного вступления Киева в блок.

Согласно исследованию, поддерживают быстрое присоединение Украины к НАТО лишь 40% опрошенных. А еще 12,3% поляков не смогли определиться со своим мнением на счет данного вопроса.

«В группу противников вступления Украины в альянс входят сторонники оппозиции (54%), мужчины, преимущественно проживающие в средних городах (71%), люди с высшим образованием (60%), сторонники центристских взглядов (61%), и люди, которые достаточно хорошо оценивают свое экономическое положение (57%)», — говорится в сообщении.

Руководство Украины пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который должен пройти в Литве в июле 2023 года, Киев требует от блока конкретных решений по членству. При этом на Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. Впрочем, в НАТО не обещают Киеву какого-либо продвижения в вопросах интеграции до завершения военного конфликта.

Ранее Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.