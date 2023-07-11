Представитель России в Вене рассказал о проигрыше США и НАТО

Североатлантический альянс и Соединенные Штаты в настоящий момент проигрывают на Украине, утверждает руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом сообщает РИА Новости.

«И США, и НАТО понимают, что время работает не на них. Они проигрывают на Украине», — заявил представитель РФ в Вене.

Также Гаврилов объяснил, что ситуацию для натовцев усугубляет и то, что их военно-промышленный комплекс в упадке.

Кроме того, Гаврилов обратил внимание, что Вооруженные силы Украины за месяц не смогли достичь успеха ни на одном из направлений и не прервали даже первую линию обороны, обеспеченную ВС России».

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин допускал, что ВСУ усилили обстрелы городов перед саммитом НАТО. Саммит альянса будет проводиться 11–12 июля в Вильнюсе.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.