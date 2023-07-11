Посол РФ в Ливии: члены Президентского совета готовы прибыть на саммит Россия – Африка

Посол РФ в Ливии Айдар Аганин заявил, что члены Президентского совета и правительства Ливии подтвердили готовность принять участие в предстоящем в Санкт-Петербурге саммит Россия – Африка. Об этом дипломат сообщил в интервью ТАСС.

Аганин отметил, что приглашение принять участие в разных мероприятиях и форматах, которые пройдут на саммите, получили десятки представителей Ливии, в том числе члены Президентского совета и правительства страны. Все они готовы приехать в Санкт-Петербург.

Дипломат выразил мнение, что этот факт является иллюстрацией значительного улучшения ситуации в Ливии. Также он может считаться показателем активизации российско-ливийских контактов по многим направлениям, подчеркнул Аганин.

Ранее посол РФ в Ливии Аганин заявил, что существует риск «расползания» по Африке поставляемого на Украину оружия. Поставленное Киеву оружие всплывает в ряде регионов мира и может попасть в руки разных экстремистских и террористических группировок. Любая страна, в которой недостаточен контроль государства над внутренней ситуацией, может стать транзитным коридором для такого оружия. Посол предположил, что в период анархии и хаоса в Ливии поток оружия с Украины имел место.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.