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CNN: спецслужбы США и Украины совместно боролись с пророссийскими аккаунтами в соцсетях

СNN: ФБР и СБУ занимались удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях

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Aaron P. Bernstein/Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) занимались борьбой с пророссийскими аккаунтами в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на доклад судебного комитета палаты представителей США.

В докладе ФБР обвиняется в том, что оно не проверяло должным образом учетные записи в социальных сетях, которые СБУ пометило как распространяющие «российскую дезинформацию». Согласно отчету, некоторые из аккаунтов, которые ФБР передало на рассмотрение компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), на самом деле содержали критику России.

Доклад был основан на информации из ряда повесток, которые были направлены комитетом компаниям Meta, Alphabet, материнской компании Google и YouTube, в рамках расследования того, занималось ли правительство США цензурой в социальных сетях.

В докладе утверждается, что СБУ отправляла ФБР списки аккаунтов, которые якобы распространяли «российскую дезинформацию», а ФБР передавала эти списки социальным сетям. Обе спецслужбы помечали настоящие аккаунты граждан США, в том числе верифицированный аккаунт госдепартамента, а также учетные записи, которые принадлежали американским журналистам.

В докладе отмечается, что ФБР не требует удаления контента, а просит социальные сети просмотреть «пророссийские» аккаунты и принять такие меры, которые администрация социальных сетей сочтет нужными.

Ранее сообщалось, что ФБР делает попытки вербовки российских граждан для сбора разведданных с использованием социальных сетей.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны

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