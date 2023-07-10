Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган назвал условие, которое упростит принятие Украины в НАТО

Эрдоган: завершение конфликта на Украине сделает проще принятие страны в НАТО

close
100%
Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение конфликта на Украине упростит принятие страны в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам турецкого президента, на саммите в Вильнюсе страны-члены Североатлантического альянса рассмотрят принятые до этого решения по укреплению структур сдерживания и обороны НАТО, а также по поддержке партнеров.

Эрдоган добавил, что страны-члены организуют заседание совета НАТО — Украина, которое продемонстрирует поддержку Украины со стороны стран альянса.

«Мы убеждены, что скорейшее завершение войны справедливым и прочным миром будет способствовать вступлению Украины в НАТО», — пояснил Эрдоган.

До этого депутат Государственной думы Дмитрий Белик, комментируя слова Эрдогана о членстве Украины в НАТО, заявил, что считать Украину достойной вступления в НАТО и как-то этому содействовать — две разные вещи, слова поддержки зачастую просто остаются словами.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях