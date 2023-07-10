Эрдоган назвал условие, которое упростит принятие Украины в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение конфликта на Украине упростит принятие страны в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам турецкого президента, на саммите в Вильнюсе страны-члены Североатлантического альянса рассмотрят принятые до этого решения по укреплению структур сдерживания и обороны НАТО, а также по поддержке партнеров.

Эрдоган добавил, что страны-члены организуют заседание совета НАТО — Украина, которое продемонстрирует поддержку Украины со стороны стран альянса.

«Мы убеждены, что скорейшее завершение войны справедливым и прочным миром будет способствовать вступлению Украины в НАТО», — пояснил Эрдоган.

До этого депутат Государственной думы Дмитрий Белик, комментируя слова Эрдогана о членстве Украины в НАТО, заявил, что считать Украину достойной вступления в НАТО и как-то этому содействовать — две разные вещи, слова поддержки зачастую просто остаются словами.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.