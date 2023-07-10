В НАТО описали варианты будущего Украины в организации

Страны — члены НАТО обсуждают будущее альянса с Украиной и готовы предоставить этой стране гарантии безопасности либо помогать ей дальше в военном отношении по модели Израиля. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники в организации.

Собеседник издания отметил, что израильская модель потребует значительный объем инвестиций. Кроме того, предоставление гарантий безопасности дорого обойдется альянсу с точки зрения ответственности.

Один из представителей стран НАТО в преддверии саммита альянса в Вильнюсе (11-12 июля) заявил FT, что чем больше организация сотрудничает с Украиной по гарантиям безопасности или по другим аспектам, «тем очевиднее становится, что это действительно дорого обходится» для западных союзников Киева.

Накануне бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина может быть принята в альянс «частями», как в свое время это было с Западной Германией.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.