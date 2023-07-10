Переговоры Путина и Эрдогана могут стать решающими для зерновой сделки

Ожидаемые переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина остаются единственной надеждой для продления зерновой сделки после 17 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Говоря о вероятности продления сроков действия черноморской инициативы, источник агентства заявил об отсутствии оптимизма в этом вопросе.

При этом он подчеркнул, что возможные переговоры президентов Турции и России на сегодняшний день остаются «единственной надеждой».

«Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период – не исключение», — сказал он и добавил, что Эрдоган уже заявлял о желании провести переговоры с Путиным на данную тему.

Источник агентства также выразил надежду на их «положительный исход».

7 июля президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заверил, что Анкара хотела бы продления зерновой сделки.

Ранее Зеленский предложил создать новый путь для осуществления зерновой сделки.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий»