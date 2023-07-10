Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Переговоры Путина и Эрдогана могут стать решающими для зерновой сделки

РИА Новости: зерновую сделку могут продлить после возможных переговоров Путина и Эрдогана

close
100%
Andrew Kravchenko/AP

Ожидаемые переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина остаются единственной надеждой для продления зерновой сделки после 17 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Говоря о вероятности продления сроков действия черноморской инициативы, источник агентства заявил об отсутствии оптимизма в этом вопросе.

При этом он подчеркнул, что возможные переговоры президентов Турции и России на сегодняшний день остаются «единственной надеждой».

«Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период – не исключение», — сказал он и добавил, что Эрдоган уже заявлял о желании провести переговоры с Путиным на данную тему.

Источник агентства также выразил надежду на их «положительный исход».

7 июля президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заверил, что Анкара хотела бы продления зерновой сделки.

Ранее Зеленский предложил создать новый путь для осуществления зерновой сделки.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий»

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях